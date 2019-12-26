مليشيا الحوثي تقتل مواطنا بدم بارد وسط مدينة العدين غرب إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية على قتل مواطن بدم بارد بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا الحوثية بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي أقدمت على قتل مواطن بمدينة العدين غرب محافظة إب. Advertisements وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والمعين من قبل المليشيا مدير أمن لمديرية العدين قام بقتل المواطن "جميل عبدالقادر عبدالوهاب الشهاري" وسط استياء وغضب كبير في أوساط المواطنين بمديرية العدين. وبحسب المصادر فقد قتل الشهاري، غدرا برصاص القيادي الحوثي الشبيبي، أمام إحدى محلات الصرافة أثناء توجه لإستلام حوالة مالية. وحملت أسرة بيت الشهاري القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" المسؤولية وسط تحشيدات مسلحة من أبناء أسرة بيت الشهاري ، فيما القيادي الحوثي غادر مدينة العدين إلى مدينة إب ولجأ لقيادات حوثية. ومارس القيادي الحوثي "الشبيبي" انتهاكات واسعة لحقوق المواطنين بمديرية العدين، والذين طالبوا في أكثر من مرة بإقالته نتيجة جرائمه المتنوعة بمختلف عزل وقرى المديرية. وتمارس مليشيا الحوثي جرائم مروعة بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م.

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