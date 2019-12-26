الزُبيدي يناقش مع مصطفى العيدروس مستجدات الأوضاع في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، في مكتبه بالعاصمة عدن اليوم، مع منصب عدن، السيد مصطفى بن زين العيدروس، مستجدات الأوضاع في المدينة والجهود التي تُبذل في مختلف الجوانب لإعادة الدور الريادي الذي تميّزت به العاصمة عدن طوال تاريخها.
وخلال اللقاء، أشاد اللواء الزُبيدي بالدور الذي تلعبه الشخصيات الاجتماعية والمرجعيات لتعزيز الوعي المجتمعي بين أوساط المواطنين، وكذا جهودهم الملموسة في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي الذي جعل من مدينة عدن حاضنة للجميع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
وأكد حرص المجلس الانتقالي الجنوبي، على الأخذ بالآراء والمقترحات التي تقدمها الشخصيات الاجتماعية والمرجعيات في سبيل النهوض بواقع المجتمع في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، مبدياً استعداد المجلس الانتقالي، دعم وتبني أي مبادرات أو برامج ثقافية أو مجتمعية في هذا الخصوص.
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