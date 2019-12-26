شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر عسكري: الحديدة تتعرض لقصف حوثي عنيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام المليشيات بقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف. وأضاف المصدر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى شمال الدريهمي مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف حتى اللحظة.. ويأتي القصف والإستهداف الحوثي على الفازة عقب هجمات واسعة شنتها المليشيا مؤخراً على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي جنوبي الحديدة مساء أمس الأربعاء، تكبد خلالها الحوثيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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