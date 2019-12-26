شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 فيما يلي جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدٍ الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019م :

رقم الرحله : 854 خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع : 0630 صباحا. الوصول: 1330 ظهرا. Advertisements رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 601 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0900 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 1330 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1530 عصرا. الوصول: 1800 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع: 1730 مساء. الوصول: 2000 مساء.

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