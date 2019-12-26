شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على درجات الحرارة لبعض المدن اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن اليمنية.

وقام المركز بترتيب التالي المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس المدينة العظمى الصغرى المحسوسة الطقس. صنعاء 22 05 04 صحو الى غائم جزئيا عتق 24 10 صحو الى غائم جزئياً عدن 29 24 غائم جزئيا الى غائم مأرب 26 09 صحو تعز 26 09 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة صعده 23 06 صحو الى غائم جزئياً/سحب ركامية المكلا 29 21 غائم جزئيا الى غائم المحويت 21 09 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة الحديده 31 23 غائم جزئيا عمران 22 04 03 صحو الى غائم جزئياً Advertisements سيئون 27 09 صحو شعيب 15 -01 02- صحو الى غائم جزئيا سقطرى 28 21 غائم جزئيا الى غائم/ أمطار متفرقه المخاء 30 23 غائم جزئيا ذمار 20 02 01 صحو الى غائم جزئيا الجوف 26 10 صحو اب 24 06 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة حجة 20 07 صحوالى غائم جزئيا/سحب ركامية شابورة الغيظه 30 15 صحو الى غائم جزئيا البقع 24 10 صحو ابين 29 23 غائم جزئيا البيضاء 20 02 01 صحو الى غائم جزئيا الضالع 22 08 صحو الى غائم جزئيا الجبين( ريمة) 20 10 صحوالى غائم جزئيا/ شابورة الحوطة(لحج ) 28 20 صحو الى غائم جزئيا السدة (إب) 23 06 صحو الى غائم جزئيا

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