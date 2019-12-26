شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. ظاهرة حلقة النار على الشمس بشكل واضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ مع شروق شمس اليوم الخميس كسوف نادر للشمس يُرى جزئيا بمعظم الدول العربية، وتسمى هذه الظاهرة بالكسوف الحلقي وهي تحدث عندما يكون القمر في الجزء البعيد من مداره البيضاوي حول الأرض.

وتدوال الناشطون فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي رصده موقع (نافذة اليمن)، يظهر في الفيديو الكسوف الحلقي بشكل كامل من سواحل تشيلي.

جديد "الخليج 365"

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ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدًا جدًا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار".

https://www.sahafah24.net/show12985560.html