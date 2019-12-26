شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار حرب طاحنة بين قيادات مليشيا الحوثي وسقوط قتلى وجرحى وهذا ما يحدث الان..!؟ - (تحديث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علنت مصادر محلية في مديرية دمت محافظة الضالع جنوب اليمن عن انفجار الوضع العسكري وحدوث مواجهات بين مليشيات الحوثي في مدينة دمت وسقوط قتلى وجرحى لأسباب غير معروفة.

وبحسب المصادر فإن خلافات حدثت بين مسلحي الحوثي أدت الى اشتباكات بين الجانبين خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر التي نقل عنها موقع "يمن الغد" انه تم الاعتراف بمقتل كل من قحطان حميد الطارق وعلي محمد العودي واصابة وجرح عدد آخر خلال المواجهات ولازال الوضع متوتر وقابل للانفجار مجددا واستئناف المواجهات خلال الساعات القادمة.

هذا وتشهد مدينة دمت اشتباكات متكررة بين ميليشيات الحوثي آثر خلافات تعصف بين قيادات هذه الميليشيات بتهم الفساد ونهب جباية الاموال من التجار والمواطنين.



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