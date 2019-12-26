شاهد بالفيديو الفضيحة التي هزت القضاء السعودي الشامخ، يكذب نفسه بنفسه

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يظن القضاء السعودي الشامخ أن ذاكرة الشعوب ضعيفة، فهو يكذب نفسه بنفسه، وفي نفس المكان ونفس المتحدث.

فقد تم تداول فيديو للحظة إعلان القبض على قتلة خاشقجي ومنهم وزير الذباب السعودي سعود القحطاني و اللواء العسيري، وكيف قال المتحدث باسم النائب العام عن توجيه الإتهام للمتهمين وشرح بالتفصيل دور كل مجرم منهم في عملية إغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

ليخرج علينا بعدها بمسرحية هزلية بعد ضغط متواصل من أمريكا و أوروبا لإنهاء قضية إغتيال خاشقجي وطي الملف بسرعة، فلم يجد ولي عهد السعودية إلا إخراج أضعف من إخراج عملية الإغتيال نفسها.

الفيديو المتداول يبين ما قبل الحكم وما بعد الحكم، ما قبل إنهاء فصول المسرحية وبعد المشهد الأخير الفاشل منها، الفيديو أثار ضجة كبيرة وتعليقات كثيرة عندما تم تداوله من قبل النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.





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