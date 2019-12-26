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صنعاء - ياسمين الخيامي - خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي تفجر مفاجأة مزلزلة.. تكشف معلومة صادمة وعاجلة عن السلطان قابوس (شاهد)

أكدت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، عن تدهور الحالة الصحية لسلطان عمان قابوس بن سعيد.

وكتبت خديجة جنكيز والمتخصصة في الشأن العماني عبر حسابها تويتر: "سلطان الإنسانية والتسامح السلطان قابوس يمر بأزمة صحية شديدة، أسأل الله أن يشملك بشفائه، وادعوا الشعب العماني خاصة والإسلامي عامة بالتهجد إلى الله والدعاء للسلطان بالشفاء العاجل"

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خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي تفجر مفاجأة مزلزلة.. تكشف معلومة صادمة وعاجلة عن السلطان قابوس (شاهد)

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وكانت صحيفة "الجارديان" أفادت في تقرير للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، بأن "سلطنة عمان بدأت بالتحضير لعملية خلافة السلطان قابوس بن سعيد الذي تراجعت صحته بشكل كبير".

وقال وينتور إن "نقاشًا دقيقًا يجري في البلاط الملكي في عمان حول من سيخلف السلطان قابوس الذي حكم البلاد منذ عام 1950 إلا أن صحته تتدهور".

وكان الإعلامي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، زعم وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد تزامنًا مع أنباء مرضه وعودته من رحلة علاجية في بلجيكا.

وكتب "كوهين" في تغريدة له بتويتر:"رحمك الله يا سُلطان عُمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين"، مضيفًا "نتمنى انتقال سلس للسلطة في السلطنة إلى السُلطان أحمد آل سعيد".

وأثار ذلك غضبًا واسعًا على موقع توتير في سلطنة عمان ودشنَّ مغردون عمانيون، وسمًا بعنوان "السلطان قابوس بخير" للرد على الأنباء التي أوردها "كوهين" بشأن وفاة السلطان قابوس.

يذكر أن صحيفة "De Morgen" البلجيكية، أفادت أن مرافقي سلطان سلطنة عمان، السلطان قابوس، قرروا العودة من بلجيكا إلى بلادهم، بعد تقارير بعدم استجابة السلطان للعلاج.