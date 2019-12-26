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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. سياسي كويتي بارز يكاشف اليمنيين بحقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال الجنوب وماذا ابلغ ” الزبيدي” !

اسضافت اذاعة ” مونت كارلو ” في برنامجها الحواري “الساعة الخليجية” أنور الرشيد” الكاتب والناشط الحقوقي الكويتي الخليجيين في حلقة حوارية تمحورت حول الكشف عن حقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال جنوب اليمن .

وأكد الناشط الحقوقي الكويتي في معرض اجابته على سؤال حول هل من مصلحة السعودية ودول الخليج اقامة دولة في جنوب اليمن أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية لا تدعم باي حال انفصال جنوب اليمن معتبرا أن العكس هو الصحيح كون مصلحتها تتعارض كليا مع عودة التشطير الى اليمن .

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شاهد بالفيديو.. سياسي كويتي بارز يكاشف اليمنيين بحقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال الجنوب وماذا ابلغ ” الزبيدي” !

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واعتبر الرشيد أن على القيادات الجنوبية التي تطالب بانفصال الجنوب أن تعى تماما أن مشروع الانفصال لن يجد له اي داعم من دول الخليج مشيرا الى أن مصلحة السعودية ودول الخليج في بقاء اليمن موحدا .

وكان رئيس ما يسمي بـ ” المجلس الانتقالي الجنوبي ” قد كاشف قيادات الاخير بان تحقيق الانفصال غير متاح في الوقت الراهن بعد ان ابلغ برفض السعودية القاطع لفك الارتباط بين الجنوب والشمال.