شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم دعماً جديداً لوزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، 50 طناً من الأدوية الأساسية والتخصصية ومستلزمات طبية وسيارة اسعاف، مخصصة لمحافظات عدن وتعز والحديدة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد ثمن مدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة عبداللطيف بامحرز ومديرة الامداد الدوائي بالوزارة الدكتورة سعاد ميسري، الدعم السخي والمتواصل المقدم من مركز الملك سلمان الذي يشمل مختلف جوانب القطاع الصحي بمحافظات الجمهورية. من جانبه أوضح مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيباني، أن شحنة المساعدات تأتي استكمالا لدفعات سابقة بمئات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان دعماً للقطاع الصحي لكافة المحافظات.

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