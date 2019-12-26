حملة "دفوهم".. مبادرة خيرية لتخفيف معاناة بعض المحتاجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

إب - الخليج 365

دشنت حملة "دفوهم"، توزيع 500 بطانية لأسر المحتاجين في محافظة إب (وسط اليمن)، للتخفيف من معاناة بعض المحتاجين.



واستهدفت الحملة التي نظمتها مؤسسة "سفراء الخير" توزيع 50 سلة غذائية، و500 بطانية، و200علبة حليب، في فصل الشتاء.

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وقال رئيس مؤسسة سفراء الخير سياف قائد الأسدي إن الحملة استهدفت 275 أسرة بين غذاء وإيواء، منها 50 أسرة سلال غذائية، 125 أسرة بطانيات لكل أسرة 4 بطانيات.

ولفت إلى أن الحملة التي تأتي للسنة الرابعة على التوالي، استهدفت 100 طفل، حيث تم توزيع علبتين لكل طفل.

وأشار إلى أن حملة "دفوهم" لتوفير بطانيات للأسر المحتاجة تقيهم برد الشتاء القارس، والتخفيف من حدة المعاناة التي تعانيها الأسر الفقيرة في الوضع المعيشي السيئ التي تشهده البلاد جراء الحرب.

وتعتمد مؤسسة سفراء الخير على جهود شبابية فردية، وفاعلين خير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.