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انتقالي عدن يناقش مع الصحة العالمية أنشطتها في مكافحة الحميّات والأوبئة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

انتقالي عدن يناقش مع الصحة العالمية أنشطتها في مكافحة الحميّات والأوبئة

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الخليج 365 ـ متابعات

إلتقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم الخميس مع ممثلة مكتب الصحة العالمية، نهى حميد، ومنسق الطوارى بمكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة عدن، الدكتور كليس .

وناقش اللقاء الأنشطة والبرامج التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في العاصمة عدن لمكافحة الحميّات والأوبئة، وكذا الدعم المقدم من قبلها للمرافق الصحية في مختلف مناطق العاصمة.

وأشاد الدكتور الوالي، بما تقدمه المنظمة من خدمات إنسانية عظيمة لدعم القطاع الصحي في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، وبالجهود التي تبذلها  طواقم منظمة الصحة العالمية وتدخلاتها لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها المرافق الصحية، وخاصة في مجال مكافحة الأوبئة والحميات الفيروسية .. مؤكداً استعداد المجلس لتقديم الدعم اللازم وتسهيل عمل طواقم المنظمة بما يمكنها من تنفيذ برامجها وتدخلاتها وفق خططها الموضوعة.

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