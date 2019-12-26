مستثمر حوثي يبسط على بئر مملوكة للدولة في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

أكدت مصادر محلية في مدينة ذمار أن مستثمرًا سطا على أحد آبار المياه المملوكة للدولة، وحولها إلى منشأة استثمارية خاصة به، وأنشأ بالقرب منها مصنعًا للمياه المعدنية.



وكشفت وثيقة أن رجل الأعمال علي أحمد الفراصي، سطا على أحد الآبار التي تم حفرها في ثمانينات القرن الماضي على يد الألمان، والمملوكة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار- بئر رقم 17- في منطقة رخمة شرق شمال مدينة ذمار.

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ولفتت الوثيقة إلى أن المدعو الفراصي يستخدمها حاليًا لتعبئة صهاريج المياه - الوايتات- والتي تنقل المياه إلى مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية.

ويتعرض الحوض المائي لمدينة ذمار لاستنزاف عشوائي من قبل شخصيات نافذه، فيما عجزت السلطات المحلية عن وضع حد لعملية الحفر العشوائي في الحوض المائي، والذي يهدد بجفاف المنطقة الشرقية لمحافظة ذمار