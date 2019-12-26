أمر قضائي بالقبض على قيادي حوثي في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، اليوم ، أن قيادي حوثي اعتدى على رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة.



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و وذكرت المصادر أن المدعو ماجد التينه، المعين من مليشيا الحوثي رئيسا لما يسمى فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة، قام بالإعتداء على القاضي عبداللطيف الموشكي، رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية.

و أمرت النيابة العامة بالقبض القهري على القيادي الحوثي، التينه.

وتمارس المليشيا انتهاكات مستمرة بحق القضاة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.