- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمر قضائي بالقبض على قيادي حوثي في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، اليوم ، أن قيادي حوثي اعتدى على رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة.
و وذكرت المصادر أن المدعو ماجد التينه، المعين من مليشيا الحوثي رئيسا لما يسمى فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة، قام بالإعتداء على القاضي عبداللطيف الموشكي، رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية.
و أمرت النيابة العامة بالقبض القهري على القيادي الحوثي، التينه.
وتمارس المليشيا انتهاكات مستمرة بحق القضاة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمر قضائي بالقبض على قيادي حوثي في ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.