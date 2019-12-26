شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم يكن يتوقع عريس سعودي أن يردَّ والد عروسه بعد عقد قرانهما مباشرة مهر ابنته في نفس اللحظة، وأن يغادرا معاً إلى بيت الزوجية في الحال، من باب التيسير على العروسين. وفاجأ والد العروس سعود المالكي الحضور خلال حفل زفاف ابنته بأن طلب من زوج ابنته اصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران، بحسب جريدة "المدينة" السعودية. ---------------- شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية : إجتماع طارئ بقصر اليمامة بالرياض والملك سلمان يصدر قرارات ملكية هامه • لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث • مفاجأة لكل الرجال .. النظر كثيرا إلى هذة المنطقة الحساسة من جسد المرأة يطيل العمر !! • هل تذكرون مذيعة MBC السعودية لجين عمران ..شاهدو المفاجأة التي فجرتها اليوم عن ليلة الدخلة وأسرار فتح "البطيخة" ! Advertisements • تحذير خطير جدا : لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت جميع المنشطات • عاجـــل : الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن الفتاة السعودية التي تعرت يوم امس في حفلة ميدل بيست بالرياض ..«صور وفيديو» • هل تذكرون هذة الفنانة السورية التي سحرت بجمالها ملايين العرب ..شاهدو الصور الخليعة التي نشرتها اليوم وهي مع زوجها السابق • هل تذكرون المسؤول العراقي الذي شارك بإعدام صدام حسين ..شاهدو كيف كانت نهايته اليوم في لندن (صور) • عاجـــل : ضابط روسي يكشف معلومة خطيرة جدا عن "محمود" نجل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي --------------------------------- وأوضحت الجريدة، أن والد العروس سلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة. وذكرت الصحيفة أن المبادرة من الأب تأتي لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا المسلمين لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن "أبرك النساء أيسرهن مؤونة".

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