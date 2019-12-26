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صنعاء - ياسمين الخيامي - وصية من وصايا الرسول تصعق طبيبة أمريكية وتزلزل الارض من تحت اقدامها وما وقع للطبيبة بعد معرفتها وصية الرسول ابكى المسلمين في كل انحاء أمريكا

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