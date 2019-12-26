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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد للتو..واخير السلطان قابوس شخصيا يحسم الجدل ويينهي اللغط ويوقع بخط يده "رسالة مختومة بالشمع الاحمر " تحدد من سيكون خليفته في السلطنة

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