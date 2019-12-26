كسوف جزئي "حلقي" للشمس في اليمن ودول عربية

شهدت اليمن، اليوم الخميس، كسوفا جزئياً حلقياً للشمس استمر لنحو ساعتين.



و أدى المصلون في غالبية المحافظات صلاة الكسوف، بعد ان أشرقت الشمس بكسوف حلقي على العديد من المناطق.



وكسوف الشمس ظاهرة طبيعية حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.



وشوهدت الظاهرة في غالبية دول الخليج ومعظم الدول العربية.



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