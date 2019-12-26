الجوف: تطهير 40 حقلاً ومنطقة من الألغام الحوثية بمديرية اليتمة

قال مشرف فرق مسام العاملة بمحافظة الجوف العقيد عامر البحري "أن فرق مسام تمكنت منذ بدء العمل في مديرية اليتمة من تطهير وتأمين 40 حقلا ومنطقة ملغومة".



وأضاف في تصريح نقله مركز "مسام" أن جل المناطق التي تم تطهيرها حيوية متعلقة بصفة مباشرة بحياة المدنيين منها طرقات العامة ومساحات الزراعية ومناطق رعي.



وقد نفذت الفرق الهندسية التابعة لمسام في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف عملية إتلاف وتفجير لـ 500 لغم أرضي مضاد للدروع، و50 قذيفة غير منفجرة، وصاروخي كاتيوشا، و500 فيوز وكبسولة.



كما أتلفت عشرات الذخائر من مخلفات الحرب ليصل إجمالي ما تم إتلافه 1052 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.



وبهذه العملية تكون الفرق العاملة في اليتمة قد نفذت 13 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة وغيرها من مخلفات الحرب منقذة بذلك أرواح الآلاف من الأبرياء. بحسب مركز "مسام".



إلى ذلك أتلف مشروع مسام أكثر من 3700 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باب المندب، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مدير عام مشروع مسام أسامه القصيبي "إن عملية الإتلاف تضمنت 1822 لغما مضادا للدروع، و324 لغما فرديا، و1413 فيوز وكبسولة، و172 قذيفة غير منفجرة، و32 عبوة ناسفة".



ووصل إجمالي ما تم إتلافه في الساحل الغربي 66760 تنوعت بين ألغام، وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، منذ بداية عمل فريق مسام.



ونفذت عملية الإتلاف في منطقة جبل الشيخ سعيد بمديرية باب المندب، للمرة الـ 12 التي يتم فيها اتلاف الألغام في الساحل الغربي فقط.