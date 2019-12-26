التميمي يناقش آلية العمل المشتركة لإدارتي الواجبات الزكوية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي، مع قيادتي الإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل ووادي حضرموت، صباح امس الاربعاء، آلية العمل المشتركة بين إلإدارتين لتعزيز الموارد الزكوية بالمحافظة خلال العام المقبل 202‪0م.



وفي مستهل اللقاء نقل الوكيل التميمي مباركة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة المتمثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والأستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء بنجاح العمل المشترك الرامي لخدمة رفع الموارد المحلية بالمحافظة، مشيداً بتجربة العمل المشترك بين إدارتي الواجبات الزكوية بالساحل والوادي الذي دعت اليها واجبات الساحل باعتباره المكتب الأول الذي خلق شراكة لتنفيذ العمل المشترك وتطويره على مستوى المكاتب التنفيذية بحضرموت.

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وحث الوكيل المساعد على إقامة ورشة تنمية الموارد الزكوية التي اقرها المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، والتي تهدف إلى تنمية الموارد الزكوية، مشيراً إلى الارتفاع الملحوظ للإيرادات منذ بدء العمل المشترك بين الإدارتين، وأبدى الوكيل استعداده بتقديم كافة التسهيلات وفق الإمكانيات التي تعترض أعمال جباية الزكاة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للواحبات الزكوية بساحل حضرموت الأستاذ هشام باحميد أن هذا اللقاء يأتي تواصلاً لتنسيق العمل المشترك، وتقييم مستوى تنفيذ الأعمال التي تمّ الاتفاق عليها في العام المنصرم، وتطوير اداء العمل خلال العام المقبل 202‪0م، منوهاً الى تفعيل نشاط إدارة التدريب والتوعية الزكوية بشكل أكبر.

من جانبه أعرب مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ سالم بامحرز عن شكره وتقديره لإدارة الواجبات بالساحل على اهتمامها في مواصلة تنسيق العمل المشترك، مبيناً أن الهدف من اللقاء وضع خطة جديدة يبدأ العمل فيها مطلع العام الجديد 202‪0م، تسهم في تحصيل بعض الأنواع الزكوية المتعثر تحصيلها، وتعزز إيرادا السلطة المحلية من خلال رفدها بمحصلات كبيرة من الموارد الزكوية