“أبكس الدولي“ يختتم دورة صيانة الهواتف الذكية بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
اختتمت ادارة معهد أبكس الدولي بمقرها بمدينة المكلا، دورة صيانة الهواتف الذكية مع المدرب ماهر عمر بايعقوب.
ويأتي هذا الاختتام بدعم من مجموعة حياة اجمل وبتنفيذ معهد ابكس الدولي وبالتعاون مع فريق احسان التطوعي.
وفي كلمة مقتضبة له، حث مدير المعهد الاستاذ اصيل سعيد بلحمر، الطلاب على الاستفادة من مثل هذه البرامج التي تساعدهم وترفدهم لسوق العمل تحت شعار “لا تعطني سمكة .. لكن عملني كيف اصطاد “ .. مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها المدرب لإيصال المعلومة للطلبة والسعي بهم نحو الأفضل لجعلهم قادرين على مواكبة ما يتطلبه سوق العمل.
من جانبه، أشاد مدرب الدورة بالجهود التي بذلتها ادارة المعهد في السعي للرقي بالطلبة لأعلى مراتب المعرفة، وتوفير البيئة والمناخ الملائمين لاستيعاب اكبر قدر ممكن من فوائد الدورة.
بدورها عبرت مديرة فريق احسان التطوعي الأستاذة نجوى سيف، عن شكرها لإدارة أبكس الدولي على الجهود المبذولة خلال فترة الدورة واحتضانهم لها والمساهمة في انجاحها اكثر من المتوقع .. داعية الطلاب للحرص على استكمال الدورة للاستفادة منها على أوسع نطاق ممكن.
وفي ختام الدورة، كرمت ادارة معهد أبكس الدولي الطلبة المشاركين وقامت بتسليمهم شهادات دورة صيانة الهواتف الذكية.
كما قامت بتكريم خاص للطالبين المتميزين موسى بن سميدع، وأبوبكر باوزير بمبلغ 50 الف ريال يمني.
وأبدى طلبة الدورة جزيل شكرهم لأدارة المعهد نظيرا لجهودهم في السعي بهم نحو الأفضل وتذليل الصعوبات لهم، وخلق بيئة تعليمية ذات مستوى رفيع من الجودة .. موجهين شكرهم لمجموعة حياة اجمل نظيرا لدعمهم السخي للبرنامج الذي سيحقق بصمة إيجابية في المجتمع.
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