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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. توزيع ٨٠٠ مقعد وطاولة مدرسية في المديريات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
دشن محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، توزيع ٨٠٠ مقعد وطاولة مدرسية ، مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية دعما للعملية التعليمية في المديريات المحررة.
وأوضح السنيني أن أكثر من ثلاثة الالف طالب التحقوا بالعملية التعليمية هذا العام أغلبهم يدرسون في الخيام وتحت الأشجار.
ولفت الى أن عدد كبير من الأطفال حرموا من حقهم في التعليم بعد أن دمرت مليشيات الحوثي معظم المنشآت التعليمية في حيران وميدي.
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