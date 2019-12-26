شركة الكريمي توقف تسليم الحوالات لعدم توفر السيولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أوقفت شركة الكريمي المعروفة تسليم الحوالات اليوم الخميس، كانون الأول 26، 2019، وذلك لعدم وجود نقد لديها.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة أوقفت تسليم الحوالات والتحويل عبر الجوال وذلك لعدم وجود نقد لديها.

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ويأتي هذا التطور عقب منع مليشيا الحوثي التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الجديدة في مناطق سيطرتها.

وتسبب القرار الحوثي بشكل شبه تام للقوة الشرائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.