سياسي كويتي: ماهي خطة الانتقالي إذا باء اتفاق الرياض بالفشل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات تساءل السياسي الكويتي انور الرشيد عن خطة المجلس الانتقالي في حال فشل اتفاق الرياض الذي وقع مطلع نوفمبر مع الحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال الرشيد ان الاتفاق مر على توقيعه 50يوما وحتى اليوم لم ينفذ اي بند من بنوده . Advertisements وتساءل الرشيد" لازال الانتقالي على ثقة بأن الشرعية ستُنفذ الاتفاق"؟. وأضاف في سلسلة تغريدات ":نسمع عن تحركات إخوانية في الجنوب وسقطرى"متساءلا:ماهي خطة الانتقالي؟. وأختتم السياسي الكويتي:كل ما اخشاه على الجنوب أن يتم ارهاق المقاومة والشعب (وهذا الذي يحصل الأن) ومن ثم ينقضون عليهم بأسم الشرعية وتحت شعار مقاومة الانفصاليين..فهل حسب الانتقالي هذا الحساب؟.

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