شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيسف تعلن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، عن وصول حملتها ضد شلل الأطفال إلى مأرب.

Advertisements وأكدت المنظمة أن فرقها تعمل على تطعيم الأطفال في محافظة مأرب ضد شلل الأطفال. يأتي ذلك ضمن الحملة الوقائية الجارية حالياً للوصول إلى 5.5 مليون طفل دون سن الخامسة

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