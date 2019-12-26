مسام: تطهير 40 حقلاً ومنطقة من الألغام الحوثية في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مشرف فرق مسام العاملة بمحافظة الجوف العقيد عامر البحري "أن فرق مسام تمكنت منذ بدء العمل في مديرية اليتمة من تطهير وتأمين 40 حقلا ومنطقة ملغومة".



وأضاف في تصريح نقله مركز "مسام" أن جل المناطق التي تم تطهيرها حيوية متعلقة بصفة مباشرة بحياة المدنيين منها طرقات العامة ومساحات الزراعية ومناطق رعي.

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وقد نفذت الفرق الهندسية التابعة لمسام في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف عملية إتلاف وتفجير لـ 500 لغم أرضي مضاد للدروع، و50 قذيفة غير منفجرة، وصاروخي كاتيوشا، و500 فيوز وكبسولة.

كما أتلفت عشرات الذخائر من مخلفات الحرب ليصل إجمالي ما تم إتلافه 1052 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.

وبهذه العملية تكون الفرق العاملة في اليتمة قد نفذت 13 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والعبوات الناسفة وغيرها من مخلفات الحرب منقذة بذلك أرواح الآلاف من الأبرياء. بحسب مركز "مسام"