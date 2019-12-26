لماذا منع الحوثي تداول الطبعة الجديدة للعملة الوطنية في مناطق سيطرته؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشف خبير اقتصادي عن السبب الرئيسي وراء منع ميليشيا الحوثي الانفلابية التعامل مع كافة فئات الطبعة الجديدةمن العملة المحلية (الريال) في المناطق الخاضهة لسيطرتها.

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وذكر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في صفحته على “فيسبوك”: كل ما في الامر أنهم يخلقون سوق سوداء للعملة المحلية لكي يستفيدوا منها”.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في 16 ديسمبر الجاري قراراً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية بجميع فئاتها، وأمهلوا التجار والصرافين والمواطنين في مناطق سيطرتهم 30 يوماً للتخلص منها، مهددة المخالفين بأنهم سيواجهون تهمة “التزوير” والسجن لمدة “عام”.