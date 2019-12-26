شكرا لقرائتكم خبر عن على مناطق النفط والغاز ... المجلس الانتقالي يستعد ويرتب للسيطرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي ترتيباته السرية في شبوة جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل ترتيباته القتالية لشن واسع على مناطق النفط. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت المصادر أن تجهيزات قتالية ضخمة وحشد عناصر إلى ريف القريبة من مناطق النفط. ويحاول الانتقالي الجنوبي احكام السيطرة على مناطق النفط والثروات النفطية.

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