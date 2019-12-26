شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف ليومنا هذا الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements span style="font-size:20px;">ينشر إب برس أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي لليوم الخميس 26-12-2019م.

صنعاء:

الريال اليمني مقابل الدولار:

بيع 584 – شراء 580

الريال اليمني مقابل الريال السعودي:

بيع 153.5 – شراء 153

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