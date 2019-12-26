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اسعار الصرف ليومنا هذا الخميس

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شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف ليومنا هذا الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 span style="font-size:20px;">ينشر إب برس أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي لليوم الخميس 26-12-2019م.
صنعاء:
الريال اليمني مقابل الدولار:
بيع 584 – شراء 580
الريال اليمني مقابل الريال السعودي:
بيع 153.5 – شراء 153

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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