شكرا لقرائتكم خبر عن "أسماء" تعين بديلاً له ... الإمارات تطيح بأبرز القيادات العسكرية للانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية، إن الإمارات أطاحت بقائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، “عبداللطيف السيد” التابع للمجلس الانتقالي وعينت خلفًا له بشكل غير معلن.

وأوضحت المصادر، أن مغادرة عبداللطيف السيد، إلى العاصمة المصرية القاهرة نهائية، وإن الإماراتيين سمحوا للسيد بإخراج عائلته من أبوظبي والتي كانت تقيم خلال العام ونصف الأخير فيها.

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وأضافت المصادر، أن الإمارات ضمنت للسيد خروجًا آمنًا إلى العاصمة المصرية ليقيم فيها حتى إشعار آخر، وفق “المصدر أونلاين”.

وأشارت المصادر إلى أن الإمارات وحلفاؤها استَبَقوا إحتمالية الإطاحة بالسيد إثر اتفاق الرياض بقرار المغادرة.

وأكد المصادر أن الإمارات عيّنت قياديًا مواليًا لها مشرفًا عامًا على قوات الحزام الأمني في المحافظة خلفا للسيد، في قرار غير معلن حتى الآن.

كما أشارت المصادر، إلى أن اسم القيادي في قوات الحزام الذي عينه الإماراتيون خلفا للسيد، يلقب ب”اليافعي” وهو معروف في صفوف الانتقالي، لكن المصادر لم تعطي اسمه الكامل.

ويعد السيد شخصية رئيسية في الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي المدعوم ، في أغسطس وسبمتبر الفائتين، كما يعد واحد من الشخصيات المثيرة للجدل نتيجة لعلاقته السابقة بتنظيم القاعدة.