شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية لليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتفاوت أسعار الذهب من محلا لآخر، وفقاً لتغيرات سعر صرف العملات في اليمن. “إب برس” ينشر آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس، كانون الأول 26، 2019، والتي جاءت على النحو التالي: جديد اب برس : Advertisements الوحدة دولار أميركي اسعار الذهب عيار 24 $48.25 سعر الذهب عيار 22 $44.23 اسعار الذهب عيار 21 $42.22 اسعار الذهب عيار 18 $36.19 سعر الذهب عيار 14 $28.15 سعر الذهب عيار 12 $24.13 اسعار أوقية الذهب $1,501 اسعار جنيه الذهب $337.76 اسعار كيلو الذهب $48,251

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