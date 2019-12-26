شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" محمد صلاح يحتفل مع أسرته بـ الكريسماس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بعيد الميلاد ”الكريسماس“ بصحبة زوجته وابنته ”مكة“.

ونشر صلاح صورة على حسابه بـ“إنستغرام“ وهو يحتضن زوجته وبجوارهما ابنته مكة مرفقا الصورة بأشجار الكريسماس الشهيرة.

جديد اب برس :

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ولاقت الصورة حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا وجمهور اللاعب وهنأوه وأسرته بالعيد، لكن في المقابل تعرض النجم الدولي لتعليقات عنصرية من قبل البعض اعتراضا على احتفاله بهذه المناسبة باعتباره مسلما ولا يجوز ذلك حسب زعمهم.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية أجازت احتفال المسلمين مع المسيحيين بعيدهم وتهنئتهم في رأس السنة الميلادية، معتبرة ذلك أمرا مشروعا لا حرمة فيه؛ لأنه تعبير عن الفرح به، كما أن فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل في حقه: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ» رواه البخارى. حسب الفتوى الصادرة عام ٢٠١٧ و٢٠١٨.

على الجانب الآخر، حقق محمد صلاح العديد من الإنجازات خلال العام الجاري، بكونه أول لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية يتوج بلقب كأس العالم للأندية، وأيضا قاد الريدز في نهاية الموسم الماضي 2018/2019 للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.