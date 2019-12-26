شكرا لمتابعة خبر عن المطربة اللبنانة "اليسا" تباغت الجميع وتصعق كل الاماراتيين وتمسح بكرامة الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف البلاط وتمرغ انفه في التراب..لن تصدق ماذا قالت اليسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المطربة اللبنانة "اليسا" تباغت الجميع وتصعق كل الاماراتيين وتمسح بكرامة الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف البلاط وتمرغ انفه في التراب..لن تصدق ماذا قالت اليسا

2019/12/26 الساعة 10:48 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر المطربة اللبنانة "اليسا" تباغت الجميع وتصعق كل الاماراتيين وتمسح بكرامة الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف البلاط وتمرغ انفه في التراب..لن تصدق ماذا قالت اليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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