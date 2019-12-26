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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضيحة مدوية هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعبت كل النساء..الاطاحة براقي شرعي مارس مع النساء هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا اثناء معالجتهن بالرقية

2019/12/26 الساعة 10:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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