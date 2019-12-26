استمرار التداعيات الكارثية لقرار المليشيا الخاص بالعملة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

تواصلت التداعيات الكارثية لقرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.



واتخذت المليشيا قرارا بمنع تداول العملة الجديدة فئة 100 و 200 و 500 و 100 ريال.

وأدى هذا القرار إلى شل حركة الشراء وتعطل كثير من المصالح وتداعيات أخرى.

رواتب الموظفين

في السياق قال مدير مكتب المالية في الحديدة علي زربة إن تأخر صرف راتب شهر ديسمبر جاء بسبب عدم توفر السيولة لدى الكريمي .

وأضاف زربة أن عدم توفر السيولة سببه قرار منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة.

ولفت إلى أن هناك تواصلا مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب.

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تأجيل عقد زواج:

ومن الأمور المضحكة، تأخر عقد زواج بسبب رفض والد العروس استلام المهر بالعملة الجديدة.

ويقول شاهد عيان حضر جلسة عقد: اليوم كانت تفصلنا دقيقه واحدة بس على عقد قرآن الزميل "رسام ملاطف" لكن فجأه قام أبو العروسه وحلف يمين وحرم وطلق ما يقبل المهر بالعملة الجديدة، وأصر على الدفع بعملة قديمة.

وتابع: القاضي الذي يعقد ضحك ونحن أيضا ضحكنا ظنا منا أنه يمزح ، لكنه كان جادا.

ويضيف: أما العريس فبقي مذهول يفكر من أين يأتي بـ700 الف جديدة بقديمة ومن يمكن أن يقرضه الثلاث مئة المتبقية.

ويختم حديثه بالقول: المهم تأجل عقد القران ليوم الجمعة المقبلة، حتى يتدبر المبلغ بالعملة القديمة.

إصرار:

وعلى الرغم من الكوارث التي جلبها قرار البنك الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وظهور أصوات من داخل المليشيا تطالب بإلغاء القرار، إلا أنه، على ما يبدو، مصرة على الاستمرار فيه، لأن الهدف لم يكن اقتصاديا بحتا، بل سعي لتثبيت نظام خاص بالمليشيا في شمال اليمن