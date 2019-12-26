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رئيس مؤسسة فينا خير في زيارة  لمكتب الصحة والسكان بالمهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

رئيس مؤسسة فينا خير في زيارة  لمكتب الصحة والسكان بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

زارت الأستاذة يسرى خوار رئيس مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، بمعية رئيس قسم العلاقات العامة بالمؤسسة الأستاذ امين بن عصم، ورئيس قسم الإغاثة بالمؤسسة الأستاذ طلال بن حريز ، اليوم، مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، لتعزيز أطر العمل الإنساني المشترك بين للمؤسسة ومكتب الصحة.

 

وفي مستهل الزيارة رحب الدكتور عوض مبارك، بالأستاذة يسرى خوار، ومرافقيها، على زيارتهم إلى مكتب الصحة، معبراً عن سعاده بالأنشطة التي تنفذها المؤسسة في قطاع الصحة.

 

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وثمن الدكتور عوض مبارك الجهود التي تبذلها مؤسسة فينا خير  في مجال الرعاية الصحية والتنسيق لعلاج المرضى من ذوي الحالات المزمنة، وتقديم والمساعدة على تلقي عدد منها العلاج في خارج المحافظة.

 

وأضاف إن العلاقة بين المكتب والمؤسسة علاقة تعاون وتكامل مشترك في تسهيل كل مايساهم في رفع المستوى الصحي لدى المواطن بالمحافظة، لاسيما وإن بعض تلك المشاريع التي تبنى على قواعد بيانات وأرقام ستساهم في تعزيز خلفية المكتب بمعرفة تلك الحالات المصابة والمرضى، مبديا الاستعداد بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات وفق الإمكانات المتاحة لإنجاح أي مشاريع قادمة تستهدف القطاع الصحي.

 

ومن جانبها شكرت الأستاذة يسرى خوار، مدير عام مكتب الصحة والسكان على دوره الفعال في رفع وتحسين  المستوى الصحي بالمحافظة وتطوير قطاع الصحة الذي ظهر ذلك جليا من خلال الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمرضى في أغلب التخصصات متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه.

 

وأوجزت الأستاذة يسرى إن زيارتها تأتي ضمن إطار العمل المشترك بين المؤسسة ومكتب الصحة والسكان فيمايخدم القطاع الصحي والطبي،  خاصة أن المؤسسة مقبلة على مشروع تقديم بعض الأدوية والعلاجات للمرضى من ذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض مزمنة مثل (الضغط والسكر والقلب).

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