شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انقلاب مفاجئ باسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني واختلاف كبير بين صنعاء وعدن "مباشر الان من محلات الصرافة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #صنعاء : جديد "الخليج 365" Advertisements الريال السعودي 152.30 ???????? الدولار الأمريكي 578.00 ???????? ???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #عدن : الريال السعودي 160.50 ???????? الدولار الأمريكي 611.00 ????????

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