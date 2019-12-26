صور لظاهرة #كسوف_الشمس صباح اليوم من مدينة الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

شهدت سماء العالم اليوم مع شروق شمس الخميس ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر مرة أخرى هذا العام.



ويحدث "الكسوف الحلقي للشمس"، الذي يعد أحد أنواع كسوف الشمس، في بداية كل شهر قمري، عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ويبقى جزء خارجي من الشمس مكوناً حلقة تحيط بالقمر.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أن ظاهرة الكسوف سوف تظهر في شكل حلقي في بعض الدول، مثل الهند وسريلانكا ومنطقة الهفوف بالسعودية ورأس روبس بسلطنة عمان وبعض مدن الإمارات، وخلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقي ما يقارب من 12.900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطياً مساحة يصل عرضها 118 كيلومتراً.

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كما كشف معهد الفلك للبحوث الفلكية أن أقصى مدة زمنية للكسوف الحلقي ستكون 3 دقائق و40 ثانية، وعند ذروة الكسوف الحلقي سيغطي قرص القمر ما يقرب من 97% من كامل قرص الشمس، وسوف يظهر مثل كسوف جزئي في بعض البلدان مثل باكستان والهند وسريلانكا وماليزيا والفلبين، لافتاً إلى أن الكسوف سيستغرق منذ بداية مرحلة الكسوف الجزئي الأولى وحتى نهاية مرحلة الكسوف الجزئي الثانية 5 ساعات و36 دقيقة تقريباً.

صور من الكسوف في الرياض.