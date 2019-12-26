شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مقتل عدد من الحوثيين بنيران المقاومة في الزاهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ البيضاء أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء استهدافهم من قبل المقاومة المسنودة بقوات من العمالقة في مديرية الزاهر.

Advertisements وذكرت المصادر أن المقاومة استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في موقع القشاش بمنطقة قربة بمديرية الزاهر. المصادر أكدت مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية، اضافة الى تدمير واحراق آليات لهم. يشار إلى أن جبهات مديرية الزاهر تشهد اشتباكات متواصلة بين رجال المقاومة ومليشيا الحوثي تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتاد

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