شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر اقتصادية تكشف عن هدف الحوثيين من سحب العملة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء قالت مصادر اقتصادية إن خطة الحوثيين الآن هي مصادرة النقود الجديدة بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات و الاعتمادات.

Advertisements وتابعت المصادر أن هذه الخطة رفضها محمد السياني محافظ البنك المعين من قبلهم. وذكرت المصادر أن السياني مصرفي معروف يميل إلى توحيد البنك المركزي عبر تسوية اقتصادية. وأكدت أن الحوثيين أقالوا السياني لموقفه وعينوا محافظا جديدا من خارج القطاع المصرفي هو رشيد أبو لحوم

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