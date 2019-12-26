- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 15 حوثيا بغارات للتحالف العربي في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قتل 15 مسلحاً من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في محافظة صعدة شمال البلاد.
وأكد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن طائرات التحالف استهدفت بغارات مركزة تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي في مديرية كتاف ما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.
يأتي هذا بعد ساعات من قصف مدفعي شنه الجيش الوطني واستهدف مواقع المليشيا في المديرية ذاتها وكبدها خسائر كبيرة
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 حوثيا بغارات للتحالف العربي في كتاف بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.