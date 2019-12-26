مقتل 15 حوثيا بغارات للتحالف العربي في كتاف بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

قتل 15 مسلحاً من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في محافظة صعدة شمال البلاد.

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وأكد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن طائرات التحالف استهدفت بغارات مركزة تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي في مديرية كتاف ما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

يأتي هذا بعد ساعات من قصف مدفعي شنه الجيش الوطني واستهدف مواقع المليشيا في المديرية ذاتها وكبدها خسائر كبيرة