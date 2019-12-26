اشتباكات في باب غلق و مدفعية المقاومة تدك تجمعات المليشيات في الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

خاضت قوات المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة معارك عنيفة في جبهة باب غلق وفي جبهة الفاخر، بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.



وافادت مصادرميدانية لـ”مراسل المركز الاعلامي لألوية المقاومة الجنوبية” الزميل ذياب الحسيني، ان اشتباكات عنيفة أندلعت في باب غلق بين وحدات من اللواء الثاني مقاومة مسنودة بالقوات المشتركة، ومليشيات الحوثي استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الرشاشة والمتوسطة.

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وفي جبهة الفاخر وبحسب المصادر الميدانية ،فقد دكت مدفعية المقاومة الجنوبية تجمعات لعناصرالحوثية خلف سوق الفاخر .

كما ، استهدفت مدفعية المقاومة عربة بي ام بي في مكان تمركزها في لكام السود في مثلث بيت الشرجي ،بعد استهدفت هذه الاخيرة بقذائفها وبشكل عشوائي المواطنين في لكمة عثمان وحبيل الكلب بالفاخر.

هذا ولازالت المعارك و الاشتباكات مستمرة حتى كتابة هذ ا الخبر.