إدارة أمن الوادي والصحراء تنعي وفاة نجل مدير الأمن والشرطة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

نعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء وفاة المغفور له إن شاء الله جابر بن جعفر بن كده نجل مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون.



وجاء بيان النعي على النحو الآتي :

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بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)).

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى وعظيم المواساة تتقدم قيادة إدارة امن الوادي والصحراء إلى العقيد/ جعفر سالم بن كده مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون وذلك بوفاة المغفور له ان شاء الله ابنه الشاب(جابر) والذي وافته المنية صباح اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019.

وبهذا المصاب الجلل ترفع إدارة الأمن في بيانها بأحر التعازي وأصدق المواساة لكافة أسرته وزملائه ومحبيه سائلة الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.