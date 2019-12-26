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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات حوثية في جبهة حيفان تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 - تعز
لقي عنصر حوثي مصرعه واصيب آخرين في مواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية بجبهة حيفان عيريم جنوبي تعز.
وقالت مصادر عسكرية :” أن الاشتباكات التي اندلعت مساء الأربعاء بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية أسفرت عن مصرع أحد عناصر المليشيات ويدعى إبراهيم ماجد بموقع الاشاريف بقطاع الهجمة والعذيز.
وأشارت إلى أن القوات الجنوبية استهدفت تعزيزات حوثية حاولت الانضمام إلى مواقع المليشيات.
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