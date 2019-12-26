الهلال الأحمر الإماراتي يسير عيادات متنقلة لخدمة الصيادين في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادتين متنقلتين لعلاج الحالات المرضية في أوساط الصيادين بسواحل محافظة تعز غربي اليمن.

وخصصت العيادة الأولى للصيادين العاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب فيما خصصت العيادة الثانية للعاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة يختل التابعة لمديرية المخا. Advertisements وعالجت العيادتان 58 حالة مرضية ليرتفع عدد المستفيدين من خدمات عيادات الهلال المتنقلة منذ تدشينها أواخر العام الماضي الى 52058 شخصا من مختلف مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي. وعبر الصيادون المستفيدون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مؤكدين أهمية الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها لهم العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الاحمر. يشار إلى أن مركزى الأنزال السمكي بمنطقتي واحجة ويختل ضمن عدد من المشاريع الخدمية التي أنشأتها الإمارات في إطار جهودها المتواصلة والرامية لتطبيع الحياة في مديريات الساحل الغربي.

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