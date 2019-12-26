شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة السعودية فوز العتيبي في فيديو فضيحة جديد، ترقص بين الشباب وتخلع ملابسها "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الناشطة السعودية فوز العتيبي كانت قد نشرت على حسابها في مواقع التواصل مقطع فيديو لها تحت عنوان “كانت ليلة جميلة جداً من اجمل ليالي الرياض”، ويظهر الفيديو العتيبي وهي ترقص مرتدية “توب” بيضاء وارتدت فوقها جاكيت من الجينز ، وظهرت في الفيديو وهي محاطة بشبان .

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وانقسم المعلقون على الفيديو مابين من يرى فيه انفتاحاً ومن يرى أنه يمثل مجاهرة في المعاصي .

حيث دون معلق قائلًا: “ليلة جميلة في نظرك، لكن تخيلي لو اكتمل جمالها بمقابلة الله، يعني فنكشتي تلك الليلة وقلنا رحم الله فوز في قبرها الآن، ما الشيء الذي تتمنيه حقيقة.. أتمنى أن تكوني صريحة مع نفسك”.

وقالت معلقة أخرى: “تذكرين زمان يوم كنتوا تطالبون بإلغاء الهيئة وقيادة السيارة وإسقاط الولاية؟ كانوا الناس يقولوا لكم تطالبون بهذا الشي من أجل الحرية.. وكان ردكم بأن عقولهم في مؤخراتهم لأن مطالباتكم بحق من حقوقكم ماله علاقة بالحرية”.

وتابعت: “والحين انكشف الستار وظهرت نواياكم.. كل هذا من أجل الحرية والفساد”.

ويذكر أن الناشطة السعودية فوز العتيبي كانت قد نالت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فرضها شروطاً غريبة على زوجها كي تقبل الزواج منه.

وعادة ما تنشر فيديوهات مثيرة خارجة عن الحياء سواء لها فقط أو مع زوجها الذي دفع الملايين التي طلبتها فقط ليكون بقربها ويشجعها على الفجور.