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حقيقة خطورة التواجد بالخارج وقت الكسوف

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عدن - ياسمين التهامي -  

تزامنًا مع ظاهرة الكسوف الحلقي التي تشهده المملكة صباح اليوم الخميس، توجد تخوفات لدى البعض من التواجد في الخارج أثناء الظاهرة.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وفي هذا السياق، أكدت استشارية طب عيون الأطفال فاطمة الشملان، أنه لا توجد خطورة في الوجود بالخارج أثناء الكسوف، ولكن بشرط عدم النظر مباشرة إلى الشمس.

وقالت إنه لا خطورة من الذهاب للعمل والدراسة والمشي، موضحة أن الخطورة تتمثل في التحديق المباشر إلى الشمس وأشعتها الضارة في هذا الوقت، وليس التعرض الطبيعي لها أثناء مرورك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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