شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خطورة التواجد بالخارج وقت الكسوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تزامنًا مع ظاهرة الكسوف الحلقي التي تشهده المملكة صباح اليوم الخميس، توجد تخوفات لدى البعض من التواجد في الخارج أثناء الظاهرة.

جديد "الخليج 365"

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وفي هذا السياق، أكدت استشارية طب عيون الأطفال فاطمة الشملان، أنه لا توجد خطورة في الوجود بالخارج أثناء الكسوف، ولكن بشرط عدم النظر مباشرة إلى الشمس.

وقالت إنه لا خطورة من الذهاب للعمل والدراسة والمشي، موضحة أن الخطورة تتمثل في التحديق المباشر إلى الشمس وأشعتها الضارة في هذا الوقت، وليس التعرض الطبيعي لها أثناء مرورك.