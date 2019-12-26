عاجل : صور اولية للكسوف في جزيرة مصيرة في سلطنة عمان

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : سياسي خليجي بارز يكاشف لليمنيين حقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال الجنوب وماذا ابلغ ” عيدروس الزبيدي” ! شاهد بالفيديو : سياسي خليجي بارز يكاشف لليمنيين حقيقة موقف السعودية ودول الخليج من انفصال الجنوب وماذا ابلغ ” عيدروس الزبيدي” ! الكشف عن ‏تنسيق بين هذه الدولة وإيران بمشاركة قطر وقيادات عليا بالحكومة الشرعية وماذا سيحدث بعد الحرب في اليمن؟ "مخطط مرعب" محمد الحوثي : يوجه بحملة ميدانية جديدة لمصادرة هذا النوع من الشبكات

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