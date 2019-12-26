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عدن - ياسمين التهامي - صورة صعقت الاماراتيين ... قطر توجه ضربة ساحقة للمخطط الاماراتي ضد السلطان قابوس

بعد الانباء المتكررة التي تحدثت عن وفاة السلطان قابوس سريريا والتي اكد كثيرون ان ورائها المخابرات الاماراتية خرجت قطر عن صمتها وافشلت المخطط الاماراتي واصفة السلطان قابوس بأفضل الاوصاف

الارباك الذي تسببه الشائعات بشان وفاة السلطان قابوس تهدف المخابرات الاماراتية من ورائه الى زعزعة الاستقرار في السلطنة خاصة وان قابوس ليس له وريث يتولى الحكم من بعده.

جديد اب برس :

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ونشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، تغريدة مثيرة عن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وسط أنباء عن وفاته.

وقال الشيخ جوعان بن حمد، في تغريدةٍ عبر حسابه في "تويتر": "إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان قابوس بن سعيد، بينهم لا تخفى".

وأضاف قائلًا عن السلطان قابوس: "رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية".

وختم شقيق أمير قطر تغريدته بالدعاء للسلطان قابوس، بالصحة والعافية.

وتأتي تغريدة الشيخ جوعان بن حمد، عقب أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن وفاة السلطان قابوس.

​وكان الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، زعم وفاة السلطان قابوس بن سعيد، متمنيًا انتقالًا سلسًا للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد. وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "رحمك الله يا سلطان عمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين".

ورد معلقون عمانيون على الشائعات المتداولة عن وفاة عاهل البلاد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، وتصدر وسم "السلطان قابوس بخير" قائمة الترند في السلطنة على موقع "تويتر".

وعاد السلطان قابوس، الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى مسقط بعد رحلة علاج غامضة قام بها إلى بلجيكا.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان قابوس، وصل إلى الحكم في عام 1970، عندما دعم البريطانيون انقلابًا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور، الذي كان مصابًا بالارتياب المرضي